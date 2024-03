Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, sabato 2 marzo, tra la notte e la prima mattinata residui rovesci sullo Spezzino e le aree interne del levante. Tempo maggiormente variabile altrove con spazio anche per schiarite. Nel primo pomeriggio condizioni di variabilità con schiarite e qualche piovasco sparso; tendenza a peggioramento in serata sul settore centro-occidentale con rovesci in intensificazione nella successiva notte.

Venti

» leggi tutto su www.ivg.it