Natale (Pd): “La Corte dei conti boccia Toti sul diritto alla salute e il presidente prova a zittirla. Ma in Liguria la cura non è più garantita””

Liguria. “Toti disconosce il ruolo della Corte dei conti che lo bacchetta su liste d’attesa e diritto alla salute e prova ad autoassolversi appellandosi al mandato popolare. Ma è proprio per via di quel mandato popolare che deve garantire ai cittadini il diritto alla cura, quello che in Liguria non è più assicurato”. Così il segretario regionale del Partito Democratico Davide Natale dopo la risposta di Toti al Procuratore regionale della Corte dei conti.

“L’intervento della Corte dei conti è stato appropriato e puntuale e fotografa le reali carenze e condizioni in cui versa la Sanità ligure – prosegue -. Ogni tentativo di Toti per recuperare le Liste d’attesa si è dimostrato fallimentare, confermando l’incapacità di investire in modo appropriato ed efficace le risorse. Nel nostro assetto istituzionale c’è anche chi vigila, per fortuna, su come vengono spesi i fondi pubblici. E forse Toti non ha ancora capito che le risorse a disposizione della Regione non sono risorse proprie ma dei cittadini e come tali devono essere utilizzate per garantire servizi efficienti e investimenti appropriati nell’interesse di tutti”.

