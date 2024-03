Nave Duilio abbatte un drone che la puntava nel Mar Rosso

Nave Duilio ha abbattuto nel pomeriggio di sabato 2 marzo un drone che le si stava avvicinando nel Mar Rosso. Il velivolo “dalle caratteristiche analoghe a quelli già usati in precedenti attentati”, fa sapere il Ministero della Difesa, si trovava a circa 6 chilometri dal cacciatorpediniere italiano, unità di bandiera della prima divisione navale di stanza alla Spezia.

Il Duilio era approdato in zona operativa lo scorso 8 febbraio sostituendo la fregata Martinengo, che si è poi unita alla missione Atalanta, “per garantire la libertà di navigazione e la sicurezza delle rotte commerciali in seguito agli attacchi da parte dei miliziani Houthi contro il traffico in navigazione nello stretto di Bab-el Mandeb”.

