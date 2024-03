Dall’ufficio stampa di Bogliasco 1951. Di Marco Tripodi

Secondo successo consecutivo con relativo balzo in classifica per le ragazze del Netafim Bogliasco 1951. Il 15-8 con cui le biancazzurre hanno regolato il Como nel 12° turno di Serie A1 vale infatti anche il contestuale raggiungimento della sesta posizione in graduatoria a scapito della Brizz Acireale, caduto a Genova in casa della Locatelli. Un traguardo che soltanto una settimana fa era distante ben cinque punti.

» leggi tutto su www.levantenews.it