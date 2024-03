Cestistica in campo per l’ultima gara prima della sosta per le Final Eight del prossimo weekend: domenica alle ore 18 le bianconere ospiteranno la Tecnoengineering Moncalieri al PalaMariotti, match valevole per la 21a giornata di regular season. Le spezzine, reduci dal prestigioso successo esterno su Broni, vorranno sicuramente dare continuità a quel risultato positivo, provando ad inseguire il treno playoff che, ad ora, vede Empoli ottava con quattro lunghezze di vantaggio sulla compagine ligure. La Libertas invece, penultima in classifica con 4 punti, viene dalla sconfitta a domicilio con la seconda forza del campionato, ovvero San Giovanni Valdarno. Nella gara d’andata disputata al PalaEinaudi fu la Cestistica a spuntarla 58-70. A livello statistico, Moncalieri ha in Karmen Cicic l’unica giocatrice in doppia cifra di media realizzativa con 15 punti netti a gara, ma il dato si riferisce alle sole 7 partite disputate dall’atleta croata da quando ha esordito in maglia gialla a gennaio. Mitreva con 9,3 punti e Salvini con 8,8 sono gli altri due punti di riferimento della squadra piemontese a livello offensivo. Princess Amy Jakpa è la miglior rimbalzista con 7,3 palloni catturati di media sotto canestro. La direzione di gara è stata affidata a Giuseppe Vastarella di Saronno (VA) e Francesco Belisario Di Luzio di Cernusco sul Naviglio (MI).

L’articolo Prima della sosta la Cestistica ospita Moncalieri proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com