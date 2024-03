Proseguono gli incontri per “Savona Capitale della Cultura 2027”: Sala Rossa gremita

Savona. Sala Rossa in Comune gremita per l’incontro con i cittadini per l’inizio del percorso sulla scelta dei temi di Savona Capitale della Cultura. Roberta Milano, responsabile della comunicazione, evidenzia la necessità di partire dai punti di forza (Savona è la prima provincia ligure per turisti e sesto porto crocieristico d’Italia).

Oltre al sindaco Marco Russo, gli assessori Elisa Di Padova e Nicoletta Negro presente l’“ufficio di candidatura”, composto da 5 persone. Con Verri ne fanno parte Roberta Milano (figura riconosciuta a livello nazionale nei settori del marketing e del turismo, coordinerà la comunicazione), Marta Sperati (dirigente dell’ufficio Cultura) e due giovani individuati da Fondazione De Mari: Beatrice Giacardi, laureata in Conservazione dei beni culturali e attualmente iscritta alla laurea specialistica in Digital Humanities al Campus di Savona, e Francesco Zoppi, che ha conseguito una laurea magistrale alla Cattolica di Milano in Economia dei Beni Culturali.

