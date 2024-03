Quindicenne investita sulle strisce in via Fiume e portata in ospedale

Paura questa mattina in Via Fiume per una ragazza di 15 anni investita da uno scooter. La dinamica è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. La giovane è caduta a terra e ha riportato una contusione ad una gamba, l’incidente è avvenuto in prossimità del semaforo del ponte della Scorza. Sul posto è arrivata la Croce rossa della Spezia che ha stabilizzato l’adolescente e l’ha accompagnata in Pronto soccorso al Sant’Andrea. Le condizioni della ragazza risultano stabili e non è in pericolo di vita. Il traffico ha subito rallentamenti per tutta la durata delle operazioni di soccorso e degli accertamenti su strada.

L’articolo Prima della sosta la Cestistica ospita Moncalieri proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com