Rapallo: candidato sindaco, domani potrebbe essere trovata l’intesa

Domani mattina potrebbe cessare il “fuoco amico” e scoppiare la pace (diciamo una tregua) all’interno del centro-destra rapallese tra Bagnaschiani e Ciancianiani. E’ previsto, infatti un incontro tra Carlo Bagnasco e Domenico Cianci diventato il leader del gruppo che un tempo faceva riferimento a Mentore Campodonico. Il collante? Molto probabilmente, se ci sarà accordo, la crescita di Armando Ezio Capurro, candidato sindaco che fa una campagna costante e martellante ed avrà in lista personaggi esuli dal centro destra come Gianni Arena.

Meno di cento giorni alle elezioni (8 e 9 giugno); una sessantina per presentare liste e programma. Basteranno per guadagnare il tempo perduto? L’accordo, se ci sarà, potrebbe inserire – riferisce Radio Urne – Domenico Cianci alla guida di una lista: come consigliere regionale non potrà avere incarichi in giunta, ma svolgere un ruolo importante come capogruppo.

