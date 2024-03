Sanità, Menini (Lista Toti) al PD: “Natale in stile Dem, parla di liste di attesa ma mai di soluzioni”

Liguria. “Il segretario regionale Natale torna sul problema delle liste d’attesa. Questa volta, sfrutta le parole del procuratore regionale per la Liguria della Corte dei conti, Roberto Leoni e come al solito strumentalizza la questione per un mero e mai centrato obiettivo politico di rivalsa, senza mai preoccuparsi di lanciare un’idea, proporre una soluzione o almeno tentare di dare un suggerimento. Coerente, bisogna dargliene atto, alla politica del suo partito che salvo no e apparente indignazione per qualsiasi cosa, persino positiva, non concede”. Così Daniela Menini, consigliere regionale della Lista Toti e membro della II commissione: salute e sicurezza sociale, replica al consigliere Davide Natale (PD).

“Ora, il problema delle liste d’attesa è certo al vaglio dell’amministrazione e non viene mai sottovalutato, anzi indicendo concorsi per medici e infermieri si sta cercando di sopperire alle carenze di organico, nota dolente di tutta Italia ed in Europa. Nel frattempo, si impiegano risorse per attivare convenzioni, esternalizzare ove possibile i servizi e ingaggiare medici a gettone che intanto permettono alla Liguria di essere la quinta regione in Italia per qualità nel settore sanitario. Siamo anche un po’ stanchi di ripetere sempre le stesse cose. Ma lo si fa per il bene della cittadinanza che merita di sapere che gli unici ad averli abbandonati sono i dem”.

