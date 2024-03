Savona, il 6 marzo la cerimonia di inaugurazione del Giardino dei Giusti

Savona. Savona avrà il suo Giardino dei Giusti: verrà inaugurato mercoledì 6 marzo presso i Giardini del Prolungamento, lungo la passeggiata Walter Tobagi alle ore 10.30. Sarà un luogo simbolico della città dedicato alla memoria di figure esemplari di resistenza morale di ogni parte della Terra.

Il progetto è stato ideato da Libera Savona che, aderendo alla fondazione Gariwo (Garden of the Righteous Worldwide) di Milano, che riunisce in rete tutti i Giardini dei Giusti, ha voluto diffondere il messaggio dei Giusti dell’Umanità, persone comuni che, senza preoccuparsi delle conseguenze e dei rischi, in ogni angolo del mondo, hanno fatto scelte controcorrente per prevenire il male, contrastare l’indifferenza, difendere la vita, i diritti umani, le libertà.

La Cerimonia inaugurale sarà rivolta in particolare alle scuole aderenti al progetto, si terrà presso il Giardino dei Giusti alle 10.30. Interverranno il Sindaco di Savona Marco Russo, Alessandra Fenoglio per l’Ufficio Scolastico Provinciale, Benedetta Macripò per la Fondazione Gariwo e Don Luigi Ciotti. Si darà inoltre lettura dei nomi dei 30 Giusti scelti direttamente e liberamente dalle scuole e dalle associazioni, con le relative motivazioni.

