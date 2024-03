Savona, Orsi: “Problema deiezioni canine fuori controllo. Serve una crociata: vigili in borghese e distributori automatici di sacchetti”

Savona. “Il problema delle deiezioni canine a Savona città ormai è fuori controllo. Un mio caro amico, che da anni vive a Roma, mi diceva che la situazione è, anche nel centro, ben peggio rispetto alla capitale. Poiché il pulito porta il pulito comincerei con mettere ad ogni angolo di strada distributori automatici di guanti (tipo supermercato) e sacchetti cosicché non ci siano più scuse per i maleducati padroni. Poi, grazie all’aumento della forza lavoro di quasi venti unità dei vigili urbani credo che aumentare il presidio ‘in borghese’ aiuterebbe. Insieme all’ordine e alla sicurezza aiuti anche a ‘colpire’ qualche incivile e ‘distratto’ con multe che possono arrivare a 250 euro”. Lo scrive il capogruppo di PensieroLibero.zero Fabio Orsi.

Se queste due soluzioni non dovessero funzionare, propone la piastrina di riconoscimento anche quello della schedatura del codice genetico del cane “come nei paesi nordini e cioè l’obbligo, oltre a che lo individua e collega al padrone: esame in realtà banale che commissiona il veterinario alla prima visita. Sembra ‘una caccia alle streghe’ ma invece deve essere ormai una vera crociata, se non bastano le buone intenzioni il padrone incivile lo colpisci recapitandogli una bella multa (con spese di esame a carico) una volta rintracciata la provenienza delle deiezioni”.

» leggi tutto su www.ivg.it