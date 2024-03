Sestri: Punta Manara, posizionati 31 paletti georeferenziati lungo i sentieri

Da Comunicazione Comune di Sestri Levante

Maggiore sicurezza per gli escursionisti che dalla prossima primavera torneranno a frequentare numerosi i sentieri di Punta Manara a Sestri Levante. La collaborazione tra il Soccorso alpino e speleologico Liguria (che ci ha messo manodopera e conoscenza del territorio) e il Comune di Sestri Levante (che ha finanziato il progetto) ha portato al posizionamento di paletti georeferenziati lungo tutti i sentieri del promontorio. In totale sono 31 e permetteranno agli escursionisti in caso di necessità di avvisare i soccorsi e fare in modo che l’intervento, grazie alla geolocalizzazione, sia il più veloce possibile. Basterà indicare, infatti, il numero del paletto a cui si è più vicini.

