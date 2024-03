Stesso posto stesso vizio: arrestato per spaccio in piazza Brin a distanza di un anno dalla prima volta

Nella mattinata di ieri gli agenti del Nucleo di Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Locale della Spezia erano impegnati in un servizio antidroga in borghese nel quartiere Umbertino, volto anche alla prevenzione di episodi contro il degrado e la sicurezza urbana. Alle ore 13.00 circa, sotto i portici di Piazza Brin, hanno notato un individuo extracomunitario, conosciuto per essere dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, muoversi con fare circospetto. In particolare l’uomo è stato monitorato da un operatore tramite le telecamere di videosorveglianza cittadina e da altri due agenti sul posto che l’hanno seguito nei movimenti con discrezione. Ad un certo momento è stato avvicinato da una persona in bicicletta con la quale si poteva è stato possibile vedere l’avvenuta cessione di presumibile sostanza stupefacente prelevata dall’interno degli slip. Il repentino allontanamento dell’acquirente in bicicletta non ha permesso agli operatori di effettuare un riscontro positivo sul potenziale acquirente e quindi sull’eventuale tipologia sostanza acquistata.

Gli agenti tuttavia non si sono persi d’animo e hanno continuato nel servizio di osservazione fino a quando, lo spacciatore è stato avvicinato da un altro individuo, poi identificato in un cittadino marocchino trentenne, al quale, previo pagamento, ha consegnato della sostanza poi risultata essere hashish per un peso di circa 3 grammi, come da esame del Narcotest,. L’acquirente, a seguito della cessione, è stato subito fermato dai due Agenti in borghese che, immediatamente dopo, hanno bloccato anche il venditore.

