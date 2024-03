Tra fascino ed enigma nell’universo delle statue stele, 1

In questa nostra terra che come ogni altra terra viene da una storia antica, troviamo misteri che affascinano perché ancora oggi restano senza risposta. Alcuni sono veri e propri arcani, enigmi che ci compaiono davanti proponendoci voci che provengono da un passato remoto. Voci tanto lontane che non riusciamo a decifrare anche perché spesso sono suoni indistinti, solo echi di cui arriviamo a percepire labili frammenti che ci permettono di individuare una presenza senza tuttavia che la si riesca a cogliere nella sua interezza. Le statue stele sono uno di questi misteri insoluti nonostante l’attenzione che da ormai oltre un secolo è stata rivolta verso questi monumenti del passato che testimoniano la presenza di una civiltà evoluta capace nel tempo di mantenersi riuscendo ad adeguare il messaggio che volevano trasmettere, a forme nuove che, pur mantenendo il significato primitivo, rappresentavano tuttavia la crescita della situazione ambientale.

Fu a Zignago che da queste parti si ritrovò nel 1827 la prima statua stele ma il culto di questi monumenti risale a parecchio prima, alla fine del terzo millennio a. C. per avere poi fine intorno al VI secolo prima di Cristo. A che cosa servissero non è ancora chiaro. Tante le ipotesi che sono state avanzate nel tempo: un culto agrario o un segnacolo per una seconda inumazione oppure la più recente idea che raffigurassero personaggi importanti della comunità che da questi monumenti venivano ricordati come eroi. Ma di sicuro c’è solo che le statue sono antropomorfe: tratteggiano con fattezze stilizzate personaggi maschili riconoscibili nel genere per le armi o gli attrezzi che portano, o figure femminili subito identificabili per i seni molto evidenziati.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com