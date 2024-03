Trasferta delicata per la Rainbow Sp

Rainbow Spezia col reparto centrale dimezzato (“out” Buccelli e di nuovo Rossi che però con la nuova settimana riprenderà finalmente ad allenarsi: rimangono Guidi e La Mattina) nella trasferta che oggi la oppone alla Normac Vgp Wonder alla “Gramsci” di Sestri Ponente, ore 21, per la 15.a giornata del campionato di Serie D regionale ligure femminile; Girone B. Il match è delicato, perché una sconfitta netta vorrebbe dire aggancio in classifica, dove le spezzine sono seppur non da sole al secondo posto, proprio da parte della avversarie. Per la cronaca arbitra Valter Pagliero.

