Albissole, tripletta e obiettivo personale centrato per Galiano: “Contento per il risultato, non ci ferma nessuno perchè abbiamo voglia e fame”

Albissola Marina/Albisola Superiore. Una vittoria da capolista. Voglia, grinta, determinazione, carattere e bel gioco: quest’oggi l’Albissole è riuscita a mostrare tutte le proprie migliori qualità superando la Rossiglionese con un netto 4-1.

Protagonista assoluto del match è stato Manuel Galiano, attaccante il quale in occasione della sfida odierna è riuscito a raggiungere il proprio obiettivo stagionale: “Sono contento per il risultato e per i gol che ho realizzato, finalmente sono arrivato in doppia cifra. Come ho già detto lavoriamo tutte le settimane per fare bene, ogni partita in cui scendiamo in campo da primi della classe le avversarie danno sempre qualcosa in più”.

» leggi tutto su www.ivg.it