Apprensione per Di Serio, si teme una lesione al flessore

La speranza è che si sia fermato in tempo e che il problema sia recuperabile in poco tempo. Giuseppe Di Serio è uscito visibilmente dolorante dal San Nicola di Bari, poco dopo l’ora di gioco, avvertendo un dolore intenso al flessore della gamba sinistra. L’attaccante si è accasciato a metà campo, capendo subito che il problema non gli avrebbe permesso di continuare.

Teoria confermata presto con l’entrata in campo dei sanitari. Nei prossimi giorni Di Serio svolgerà gli accertamenti medici per capire se c’è l’infortunio e di quale entità. A oggi l’ipotesi di vederlo in campo sabato prossimo contro il Sud Tirol sono residuali vista le sensazioni a caldo.

