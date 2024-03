Cielo coperto per tutta la giornata, con piogge a carattere temporalesco nel pomeriggio

Cielo molto nuvoloso o coperto per tutto l’arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco. Sono queste le previsioni per la giornata di oggi, domenica 3 marzo, quando sarà in vigore l’allerta gialla emanata da Arpal dalle 14 alla mezzanotte. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 6°C.

I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudest. Mare molto mosso.

L’articolo Saltano via alcuni rallentatori sul Ponte della Colombiera: il Comune di Ameglia chiede prudenza. Squadre Anas sul posto proviene da Città della Spezia.

