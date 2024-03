Giornata importante in coda: ci sono Ascoli-Reggiana e Feralpisalò-Sampdoria

La Reggiana ha l’occasione per chiudere virtualmente con la corsa salvezza oggi pomeriggio. Dopo il colpo nel finale del Sud Tirol, che certifica probabilmente la retrocessione del Lecco, gli emiliani sono di scena oggi pomeriggio ad Ascoli. Con un successo salirebbero, come già fatto dai bolzanini, a +9 sulla zona retrocessione diretta dando una forte impronta alla propria classifica.

Di contro è Fabrizio Castori a suonare la carica per i bianconeri alla vigilia: “Quella di domani è una partita molto delicata e difficile, uno scontro diretto – o quasi – perché, se riusciamo a batterli, accorciamo il distacco in classifica. Siamo determinati e decisi a portare finalmente a casa questa vittoria”, ha detto in conferenza stampa.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com