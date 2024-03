Liguria. Un’auto con due persone a bordo si è ribaltata ed è stata poi colpita da un’altra vettura sopraggiunta da dietro. E’ accaduto intorno all’una di stanotte sull’autostrada A12 in direzione Genova, nel tratto tra Recco e Nervi per cause da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, la Croce Verde di Recco e l’automedica del 118 di Genova.

