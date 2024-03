Da Agorà di Lavagna

In occasione della Pasqua, l’Associazione Culturale l’Agorà di Lavagna e il Genoa Club “Ugo Vignale” di Lavagna si uniscono in un gesto di generosità e solidarietà, torna la raccolta “l’Uovo del cuore” per i bambini che vivono in case famiglia o che si trovano in situazioni di difficoltà e per gli ospiti delle case di riposo di Lavagna.

