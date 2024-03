Nasce “Startè Republic”, rivista online di cultura senza limiti e orizzonti lontani

E’ online da alcuni giorni il numero zero della rivista “Startè Republic”, lanciata e diretta da Paolo Asti, che è anche presidente e fondatore dell’associazione culturale che ha sede in Piazza Europa.

Il dirimpettaio di Palazzo civico ha coronato così il sogno che aveva da anni, quello di realizzare una rivista di respiro nazionale in cui accogliere i contributi di artisti, intellettuali e nomi noti di diverse provenienze e ambienti.

Il numero pilota ospita, oltre al fondo dello stesso Asti, un testo di Marco Buticchi e uno di Angelo Crespi, ma la platea dei prossimi contributi è davvero ampia e variegata. La scuderia messa insieme dall’ex assessore alla Cultura del Comune della Spezia comprende anche: Nicolas Ballario, Emanuele Beluffi, Antonio Bettanini, Sergio Buttiglieri, Andrea Cancellato, Antonio Ciacca, Carlo G. Cereti, Giuseppe Cossiga, Umberto Croppi, Camilla Dalmazio, Mario Dal Bello, Francesco Del Vigo, Valerio Dehò, Volker W. Feierabend, Giuseppe Frangi, Veronica Gaido, Paolo Ghibaudo, Antonio Gozzi, Luca Josi, Giacomo Manzoni, Francesca Barbi Marinetti, Igor Pellicciari, Giuseppe Scognamiglio, Carlo Massarini, Massimo Mattioli, Paolo Paganini, Aurelio Picca, Miriana Pino, Tiziana Cera Rosco, Cesare Salvadeo,

Giuseppe Veneziano, Federica Vennitti, Dario Vergassola…

