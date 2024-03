Troppo forte la Yaka Malnate per una Zephyr Mulattieri Valdimagra che pur aveva giocato un primo set da favola aggiudicandoselo.

Per la cronaca, al Palaconti di Santo Stefano Magra, fra i rossoblu: Sisti al palleggio con Bottaini opposto, Benevelli e Conti al centro, Calcagnini e Vescovi di banda; liberi Vignali in difesa e Giannarelli in ricezione.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com