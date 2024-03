‘Santa’: in basilica strepitoso successo del violinista Uto Ughi

Tutto esaurito in Basilica a Santa Margherita per l’accoppiata Uto Ughi-Pino Petruzzelli: in chiesa domenica 3 marzo alle 16 c’erano più di mille persone, esauriti anche i posti in piedi. E’ iniziato quindi con il botto “Marzo di Liguria”, il nuovo progetto itinerante con la direzione artistica di Pino Petruzzelli e Pietro Borgonovo. Si tratta di quattro appuntamenti, uno per provincia, dedicati alla musica dal vivo, al teatro, al territorio: in particolare alle eccellenze della Liguria in materia di vino. Tutto è nato dalla collaborazione tra il Teatro Ipotesi di Petruzzelli, la GOG, la Giovine Orchestra Genovese e l’Enoteca Regionale della Liguria. Lo spettacolo è coprodotto dal Teatro Nazionale di Genova e dal Mittelfest.

Dopo i saluti dell’assessore regionale al turismo Augusto Sartori, del sindaco Paolo Donadoni e dal padrone di casa don Luca Sardella, lo spettacolo è iniziato alle 16.15 con il monologo recitato di Pino Petruzzelli: un testo nato da due anni di interviste che l’attore-regista ha fatto ai vignaioli e contadini della Liguria. Un testo magico che cuce insieme i ricordi, le emozioni, gli aneddoti e le storie di tante persone, che hanno dedicato la loro vita alla tutela del territorio e delle tradizioni tra mare e campagna: riuscendo a ottenere vini di eccezionale qualità.

