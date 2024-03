Savona in lutto per la scomparsa di Pippo Giudice, storico dirigente sindacale ed esponente politico

Savona. Lutto, a Savona, per la scomparsa di Pippo Giudice, storico dirigente della funzione pubblica della Cgil e prima ancora del sindacato di categoria degli Enti Locali, a cui apparteneva in quanto dipendente del Comune di Savona. E’ stato presidente del comitato direttivo della Camera del Lavoro.

Giudice aveva esordito in politica a Padova, nelle fila del Psi per poi passare allo Psiup nel momento della formazione del governo di centro-sinistra. A Savona era stato assunto nell’amministrazione comunale e aveva cominciato subito negli anni’60 a militare in quella che all’epoca era la Federazione Enti Locali-Sanità della Cgil.

