Tariffe treni Cinque Terre, le associazioni ricorreranno al Consiglio di Stato: “Trenitalia non tiene conto delle modifiche”

“Regione Liguria e Trenitalia non smettono di stupirci e ci forniscono continuamente materiale sul quale scrivere per cercare di dipanare l’aggrovigliata matassa delle tariffe ipertrofiche del segmento ferroviario delle Cinque Terre. Da pochi giorni sono state pubblicate le tariffe maggiorate che andranno in vigore dal 29 marzo e Trenitalia ha applicato, al programma di gestione della vendita, né più né meno quello che quello che la giunta Regionale aveva stabilito nella seduta del 1° dicembre 2023: calendario con gli stessi giorni rossi e gialli annunciato nel dicembre scorso, nessuna riduzione tariffaria dopo le 19, applicazione senza se e senza ma del diritto di transito sul segmento Cinque Terre”. Il comitato delle associazioni delle Cinque Terre interviene nuovamente sul tema dell’aumento delle tariffe ferroviarie, questa volta per segnalare che per il momento le modifiche accettate dal presidente della Regione Giovanni Toti nell’incontro del 28 febbraio non compaiono da nessuna parte.

“Inoltre – prosegue il comitato delle associazioni del territorio – anche le Cinque Terre Card MS sono ancora in fase di studio e sul sito del Parco Nazionale delle Cinque Terre non ve n’è traccia. Con buona pace di coloro i quali alla riunione del 28 febbraio hanno anche ringraziato il governatore per aver prestato orecchio e aver accolto le richieste dei questuanti. Il problema della mitigazione dei sovraffollamenti è ormai un lontano ricordo, il proclami ora sono: investimenti per l’Area Vasta; stagione Turistica 2024 da record in termini di presenze; implementazione di nuovi circuiti esperienziali. Si evince che poco importa della congestione sui convogli, se le sardine in scatola avranno versato la gabella dei 10 euro per gli ottocento metri tra Riomaggiore e Manarola”.

