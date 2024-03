Un punto per ripartire, D’Angelo: “Peccato prendere il pareggio sull’unico tiro e deviato”

“Secondo me abbiamo fatto meglio del Bari, prendendo in gol sull’unico tiro in porta e tra l’altro con deviazione. Un peccato, avremmo meritato di più. Il risultato però è questo e non possiamo che pensare già alla gara di sabato. Forse dopo il vantaggio avremmo dovuto continuare a spingere. Ci è mancato l’ultimo passaggio, ma non avevamo rischiato nulla e quindi non posso davvero imputare nulla ai miei ragazzi”. Questa l’analisi di Luca D’Angelo, tecnico dello Spezia, al termine dell’1-1 sul campo del Bari.

“E’ uno stadio in cui non è mai facile giocare, soprattutto contro una squadra forte e con un allenatore bravissimo”, dice il tecnico in conferenza stampa. “Noi siamo arrivati tante volte in area di rigore, sbagliando il tiro e magari non crossando bene. Chiaramente anche la classifica non aiuta a giocare tranquilli, è una spada di Damocle.”

