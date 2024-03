Calcio/ Il Genoa sfiora il pari a San Siro: l’Inter vince 2-1 su un rigore contestato

Il Genoa perde 2-1 contro l’Inter ma esce tra gli applausi da San Siro: i rossoblu tengono testa alla capolista del campionato disputando un grande secondo tempo. Gilardino per la terza volta non cambia la formazione nonostante avesse quasi tutta la rosa a disposizione.

L’Inter, dopo un inizio soft, crea due ghiotte occasioni: la prima al 14’ con Di Marco ma in posizione irregolare e poi con Barella che imbeccato da Mkhitaryan manda alto. Il Genoa non sta a guardare e al 26’ va vicino al vantaggio: Retegui schiaccia il pallone a terra di testa, Sommer respinge e Gudmundsson manda a lato. I nerazzurri, aiutati dai tifosi della Curva Nord entrati dopo mezz’ora di protesta per alcune restrizioni, calano il doppio vantaggio. A segnare l’1-0 è Aslan con un destro potente, mentre il 2-0 arriva al 37’ su calcio di rigore realizzato da Sanchez. Penalty che alla fine si rivela dubbio perché Frendrup colpisce prima il pallone e poi Barella. Ayroldi, dopo aver visionato le immagini del Var concede la massima punizione nonostante le polemiche da parte dei rossoblu.

