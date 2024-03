Camogli: Sagra del pesce, pubblicato il bando per il manifesto

Pubblicato il bando del concorso “Un manifesto per la Sagra del pesce” di Camogli, che si svolgerà domenica 12 maggio giungendo alla sua 72ª edizione.

Il manifesto che risulterà vincitore in base al verdetto del Consiglio direttivo della Pro Locco, sarà utilizzato per tutto il materiale pubblicitario.

Per maggiori informazioni 0185 771066 o scrivere a info@prolococamogli.it

Il concorso è indetto dall’Associazione Turistica Pro Loco Camogli con il patrocinio del Comune (assessorati al Turismo e Cultura).

