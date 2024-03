Camogli: scalinata danneggiata dal mare, progetto per rinforzarla

Dopo le ripetute mareggiate l’amministrazione comunale di Camogli ha eseguito sopralluoghi per verificare la stabilità di strutture comunali colpite dalla forza dei marosi. In particolare è stata verificata la necessità di rinforzare strutturalmente la scala pubblica che, in prossimità del ristorante La Rotonda, collega il lungomare, via Garibaldi, alla sottostante spiaggia. L’incarico di redigere il progetto, è stato affidato all’ingegnere Flavio Friburgo con studio in Santa Margherita Ligure; il progetto avrà un costo globale di 5.096 euro.

