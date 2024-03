Corniglia isolata, le associazioni delle Cinque Terre: “Toti pensi che oltre ai treni abbiamo il diritto di avere strade percorribili”

“L’ondata di maltempo degli ultimi giorni ha pesantemente colpito le Cinque Terre e questa mattina sulla cronaca locale, perché quella nazionale non si occupa di noi a meno che non si debba fare “notizia sull’overtourism”, argomento tanto caro al nostro governatore, i titoli parlano di smottamenti, di muri a secco crollati e della frana sulla strada provinciale che porta a Corniglia che ora è di fatto isolata dal mondo per quanto riguarda il trasporto su gomma. Le previsioni sono amare, si parla di parecchi giorni di isolamento perché il disgaggio delle reti di contenimento, che non veniva effettuato da lustri, saranno difficili ed impegnative. I cittadini sono rassegnati, purtroppo non è la prima volta, e gli ospiti atterriti domandano: ma come è possibile che in uno dei luoghi più belli del mondo, dove il biglietto per ottocento metri di ferrovia costerà 10 euro, le strade siano lasciate nel più competo abbandono?”. Ad intervenire è il Comitato delle associazioni delle Cinque Terre, denunciando come i problemi di dissesto idrogeologico patiti nelle ultime ore mal si concilino con gli aumenti dei prezzi delle tariffe ferroviarie, in un territorio dove il trasporto su ferro talvolta è l’unica alternativa possibile.

“Sicuramente il nostro governatore, da buon padre di famiglia, saprebbe raccontare una favola bella che giustifichi incuria e abbandono ma negli ultimi 9 anni ha avuto altro a cui pensare e diciamo che le strade provinciali delle Cinque Terre rendono meno del contratto di servizio con Trenitalia. Evitiamo di ribadire il concetto che il treno per le Cinque Terre è un mezzo di trasporto vitale perché ormai lo diamo come fatto acquisito e consolidato, introduciamo invece il diritto ad avere non solo il treno ma anche strade adatte al trasporto in sicurezza di cose e persone. Vie di accesso e deflusso dai paesi che consentano approvigionamenti e cure in caso si debba ricorrere ai trasporti urgenti in ambulanza. Nell’attesa che anche questo diventi un fatto e non solo un sogno – concludono le associazioni del territorio – restiamo qui, con i nostri ospiti “destagionalizzati” e condividiamo on loro un bel pensiero rock: come ci si sente ad essere senza casa, come degli sconosciuti, like a rolling stone“.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com