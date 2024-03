Festa per il gemellaggio tra i club Lions Vara Sud e Vado Ligure Quiliano Vada Sabatia

Nella giornata di ieri si è celebrato il gemellaggio tra il Lions Club Vara Sud e Lions Club Vado Ligure Quiliano Vada Sabatia, a Canelli.

“L’evento serale al Grappolo d’Oro di Canelli, è stato preceduto da una mattinata all’insegna della scoperta e della condivisione, attraverso visite guidate presso un prestigioso caseificio ed una rinomata cantina vinicola della zona – si legge in una nota -. L’atmosfera di festa e di collaborazione ha visto la partecipazione delle autorità dei distretti 108Ia2 e 108Ia3, insieme al Distinto Governatore Giuseppe Cervo, testimoni della rilevanza e del valore della nuova unione tra i due club lions. I Presidenti dei rispettivi Lions Club, Federico Maffei del Vara Sud e Maurizio Barbero del Vado Ligure, hanno suggellato il patto di amicizia con rinnovo annuale, ribadendo l’impegno a proseguire l’importante iniziativa di servizio congiunto già avviata”.

“Un importante accordo che non solo simboleggia la solidarietà e il sostegno reciproco tra le due organizzazioni filantropiche ma valorizza anche la volontà di cooperare attivamente per realizzare progetti a vantaggio delle comunità locali e promuoverne necessità e bisogni- conclude la nota -. L’evento è stato arricchito dalla presenza di membri e sostenitori entusiasti, pronti a sostenere e a diffondere il messaggio di unità e solidarietà incarnato dalla collaborazione tra il Lions Club Vara Sud e il Lions Club Vado Ligure Quiliano Vada Sabatia”.

