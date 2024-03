Savona. Sono state dimesse oggi le due persone ancora ricoverate nel reparto di medicica d’urgenza all’ospedale San Paolo di Savona rimaste intossicate durante l’incendio divampato intorno alle 3 di sabato notte in un appartamento in via Venezia a Savona.

In totale i feriti (fortunatamente non gravi) sono stati 5, tre di loro sono stati dimessi il giorno stesso (ieri).

