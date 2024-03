Un motociclista di 27 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale in Viale San Bartolomeo in prossimità del bivio con Pagliari. Il giovane per dinamiche in fase di accertamento da parte della Polizia locale e l’Infortunistica è entrato in collisione con un’auto riportando lesioni al costato e più traumi. Sul posto è arrivata la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure che ha recuperato il giovane e lo ha accompagnato in Pronto soccorso alla Spezia, in codice giallo.

L’articolo Incidente in Viale San Bartolomeo al bivio con Pagliari, motociclista ricoverato in ospedale proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com