Indipendenza, Rosson: “Il nome di Iacopi non è stato preso in considerazione, stupiti dell’autocandidatura di Ruggia”

“Il partito Indipendenza dell’ex ministro Alemanno, prende atto con stupore e dispiacere dell’auto-candidatura del leghista Jacopo Ruggia a sindaco del comune di Vezzano, una candidatura che gli permetterà, senza passare dalla dura legge delle preferenze, di mantenere il posto di consigliere provinciale legato a doppio filo a quello di consigliere comunale”. Così in una nota Alessandro Rosson, segretario provinciale di Indipendenza che prosegue: “Dispiace molto che il nome dell’ex comandante di stazione dei carabinieri di Vezzano, Emilio Iacopi, che avevamo messo a disposizione sul tavolo del centrodestra, non sia stato preso in considerazione. Chi conosce il territorio, lo ha vissuto, è stimato e benvoluto dai cittadini, ma soprattutto ha le capacità e le competenze necessarie per fare il sindaco, deve purtroppo soccombere ai giochini dei partiti, che vogliono candidare uno spezzino della Chiappa in un comune dove non vive e risiede, nella sola ottica delle “spartizioni” delle candidature”.

“Vorrà dire – prosegue – Rosson, che a Vezzano andremo da soli con la nostra lista civica ‘Vezzano a destra’ in alternativa al candidato Ruggia e al sindaco uscente Bertoni, e già da sabato mattina 9 marzo e nei sabati successivi, saremo presenti nel comune di Vezzano con un nostro gazebo, per presentare ai cittadini il nostro candidato sindaco Emilio Iacopi, informarli sul nostro programma elettorale e raccogliere le adesioni”.

“La politica deve partire dal territorio, dalle competenze e dal merito – conclude – Rosson saranno le nostre linee guida in questa tornata amministrativa. Il candidato sindaco Emilio Iacopi, ha già comunicato ufficialmente al sottoscritto, che in caso di suo elezione devolverà l’intero stipendio da sindaco alle associazioni no profit del comune di Vezzano”.

