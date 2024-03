Lite tra settantenni per un parcheggio in Via Maralunga: uno finisce in ospedale, arriva anche la Polizia

Una lite furibonda finita con il ricovero all’ospedale di un anziano, culminata con l’arrivo della Polizia di Stato. E’ accaduto questa mattina, poco dopo le 11, in un parcheggio di Via Maralunga alla Spezia nel quartiere della Pianta. Stando a quanto appreso due uomini, di circa 70 anni, sono venuti alle mani per la precedenza su di un parcheggio. Ne è nata una colluttazione e uno dei due è stato raggiunto da un pugno al volto e la rottura del setto nasale. Sul posto è arrivata la Pubblica assistenza della Spezia e la Squadra volanti per ripercorrere l’accaduto. Il 70enne ferito è stato trasportato al Pronto soccorso della Spezia.

