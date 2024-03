Maltempo, in Liguria caduti 290 milioni di metri cubi d’acqua durante l’allerta

Liguria. Ad allerta terminata, con il sole che ha scaldato Genova dopo giorni di astinenza, arrivano i dati raccolti da Arpal durante le ultime giornate di forte maltempo: sui bacini della nostra regione, durante l’ultima perturbazione, sono caduto 290 milioni di metri cubi d’acqua.

Si tratta di oltre dieci volte la capacità dell’invaso del Brugneto e che conferma la portata eccezionale delle precipitazioni che anche in queste ore dove si sta affrontando lo strascico di frane e smottamenti un po’ ovunque a Genova come in Liguria.

» leggi tutto su www.ivg.it