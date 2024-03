Niente fiori e niente olive: allarme cecidomia in Lunigiana

Salta da una pianta all’altra infettando gli olivi che per istinto di sopravvivenza, bloccando il ciclo vegetativo e lasciano cadere le foglie appesantite e rigonfie. Niente fiori, niente olive, niente olio. Un piccolo insetto, microscopico, ha messo in ginocchio imprese agricole e hobbisti che non riescono più a produrre nemmeno una bottiglia per il consumo in famiglia. In Lunigiana la cecidomia, la dasinera oleae, complici giornate sempre più miti che ne favoriscono la proliferazione anche oltre la primavera, sembra aver trovato l’habitat perfetto e al momento nessuna soluzione.

“In pochi anni il dittero galligeno delle foglie degli olivi è diventato da presenza circoscritta e innocua a calamità per gli agricoltori. Non uccide la pianta ma la rende improduttiva”. A denunciarlo è Coldiretti Massa Carrara preoccupata per il futuro di migliaia di piante e per un settore vitale per l’agricoltura lunigianese e per il paesaggio che la presenza degli olivi caratterizza. “In sei anni la produzione nei comuni di Fosdinovo, Casola, Fivizzano, Licciana Nardi è stata azzerata. – spiega Francesca Ferrari, presidente Coldiretti Massa Carrara – Il contagio si sta lentamente diffondendo anche al resto dei comuni della Lunigiana dove è sempre stata presente in forma non aggressiva e sotto controllo. Le temperature sempre più miti e la presenza ha sicuramente influito sulla sua esplosione. A rischio c’è il futuro della nostra olivicoltura”.

