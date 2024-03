Ottanta associazioni per la salute mentale: venti punti in un appello rivolto alle istituzioni

In un tempo in cui le persone si sono allontanate, ottantasette associazioni del territorio unite dal centro servizi al volontariato Vivere insieme con il Coordinamento provinciale della salute mentale hanno fatto squadra e proveranno a ricucire la maglie di una rete diventate troppo larghe. Arriva anche alla Spezia l’esperienza del “Manifesto per la comunità che si prende cura”. Tutti insieme hanno sottoscritto un appello indirizzato a Regione, Provincia, Conferenza dei sindaci della Spezia, Prefettura e Fondazione Carispezia. Ad accompagnare questa attività non ci sarà solo l’appello, composto da 20 punti, ma anche rendere le istituzioni consapevoli della necessità di impiegare risorse umani ed economiche per realizzare attività contro l’isolamento sociale. La salute mentale, spesso stigmatizzata, passerà in tutte le forme di attività e associazionismo anche grazie a venti proposte con l’intento di ricreare in una città come la Spezia un tessuto che si prende cura dei più fragili. Appello e percorso sono stati illustrati oggi pomeriggio in Via Sapri, negli spazi messi a disposizione da Suntimes.

“Vivere insieme – ha spiegato il presidente Mauro Bornia – ha recepito dalle associazioni, che fanno parte di una rete della salute mentale, l’esigenza di approfondire il tema del disagio giovanile, al termine di periodi bui come la pandemia, in cui questo fenomeno prende una grande proporzione rispetto al passato. Un supporto anche mediatico, logistico alle associazioni che se ne occupano è da parte nostra opportuno fornirlo”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com