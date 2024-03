Piaggio, i commissari: “Opzione statale in campo, possibile proroga dell’amministrazione straordinaria”

Villanova d’Albenga. “Stiamo proseguendo nell’attenta valutazione, assieme ai nostri consulenti e in stretto coordinamento con il Mimit, delle offerte pervenute in gennaio per l’acquisto dei complessi aziendali. L’analisi sta richiedendo tempo, ma operiamo nella convinzione che ogni decisione sul futuro dell’azienda debba essere accuratamente ponderata, nell’esclusivo interesse di Piaggio Aerospace e dei suoi dipendenti”. È con queste parole che i Commissari Straordinari di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation (gruppo Piaggio Aerospace) – Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro e Gianpaolo Davide Rossetti – hanno aperto l’incontro con le rappresentanze sindacali territoriali tenutosi nel pomeriggio di oggi, 4 marzo, a Savona, presso la sede dell’Unione Industriali.

“Abbiamo considerato anche altre opzioni, compreso l’intervento di campioni nazionali”, hanno proseguito i Commissari. “L’obiettivo è individuare la migliore soluzione per il rilancio di un’indiscussa eccellenza italiana nel mondo, salvaguardandone così i livelli occupazionali e produttivi”. Piaggio Aerospace, hanno spiegato, è infatti un’azienda solida e operativa, con un portafoglio ordini che, al netto di quanto finora fatturato e considerando gli ordini in arrivo, “tuttora sfiora i 500 milioni di euro”.

