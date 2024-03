Savona, la Cappella Sistina aperta nel giorno della Festa della donna

Savona. In occasione della Giornata Internazionale della Donna venerdì 8 marzo la Cappella Sistina sarà eccezionalmente aperta al pubblico dalle ore 17 alle 19 ad ingresso libero. Sarà l’occasione per fruire di una visita al monumento identitario della città e proseguire il progetto museale “Messaggio d’amore per Lei” (fidanzate, mogli, figlie, sorelle, Maria Vergine), iniziato il 10 febbraio nella Cattedrale Nostra Signora Assunta, in vista delle feste di Nostra Signora della Colonna e di Nostra Signora di Misericordia, raffigurate nelle rispettive cappelle della chiesa madre diocesana.

» leggi tutto su www.ivg.it