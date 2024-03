Si chiude il connubio tra mister Gerardo Magalino e la Nolese. Il club ha comunicato oggi di aver sollevato dall’incarico l’allenatore.

Fatale la sconfitta contro la Virtus Don Bosco e, come si legge in controluce dal comunicato, la necessità di una guida nuova per dare uno scrollone in vista della parte cruciale della stagione. Infattil, il club riconosce all’allenatore di avere tecnicamente e atleticamente lavorato bene.

