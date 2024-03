“Verso il tempo delle donne”, a Genova l’iniziativa di Regione Liguria e Corriere della Sera

Cristiana Capotondi e Paolo Kessisoglu (mercoledì 6 marzo), Noemi e Jack Savoretti (7 marzo), Benedetta Parodi con Fabio Caressa e Carla Signoris (8 marzo): sono gli ospiti prestigiosi che saliranno sul palco delle tre serate ‘Verso il Tempo delle Donne’, da mercoledì 6 a venerdì 8 marzo a partire dalle 18.30 al Teatro della Gioventù di Genova (via Cesarea 16) organizzate per la prima volta a Genova dal Corriere della Sera e da Regione Liguria per celebrare l’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna.

Ad aprire le tre serate le lectio magistralis di Luciano Fontana, direttore di Corriere della Sera, (6 marzo); Venanzio Postiglione, vicedirettore del quotidiano (7 marzo); Barbara Stefanelli, vicedirettrice vicaria del giornale e ideatrice de il Tempo delle Donne (8 marzo). Negli incontri, a seguire, le importanti tematiche saranno approfondite dai giornalisti di Corriere della Sera, La27esimaOra e iO Donna, come Maria Luisa Agnese, Andrea Laffranchi, Manuela Croci e Paola Piacenza.

Sul palco interverranno anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti (6 marzo), l’assessore alle Pari Opportunità Simona Ferro (7 marzo) e la coordinatrice delle Politiche culturali Jessica Nicolini (8 marzo).

