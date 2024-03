A bordo cuoco kosher, rabbino e tanta umanità: l’equipaggio del Rex tra i giusti per l’aiuto agli ebrei

L’equipaggio del Transatlatico Rex nel periodo 1933-1940 sarà inserito tra i Giusti, coloro che si sono presi responsabilità contro le ingiustizie verso gli altri esseri umani, in questo caso verso gli ebrei perseguitati dal nazifascismo. Il riconoscimento avverrà domani, mercoledì 6 marzo, “Giornata dei Giusti”, nel corso di una una cerimonia che si terrà a Milano al Gariwo (acronimo di Gardens of the Righteous Worldwide). Presenti in quell’equipaggio decine di lericini, in gran parte soci della Società marittima di mutuo soccorso, tra cui, naturalmente, il comandante Francesco Tarabotto, che conquistò il Nastro Azzurro con la traversata atlantica.

“Una bella notizia che dà ulteriore valore alla ‘marineria’ mercantile italiana, ligure in particolare, un orgoglio per Lerici – interviene Bernardo Ratti, presidente della Marittima lericina -. Il merito di questo riconoscimento va principalmente all’ingegner Flavio Testi, genovese, il cui padre fu imbarcato sul Rex, che da sempre tiene vivo il ricordo del transatlantico e della conquista del Nastro Azzurro. Ma anche, in parte, alla Società marittima di mutuo soccorso di Lerici, che da decenni organizza iniziative in proposito: nello specifico abbiamo inviato all’organizzazione Gariwo parecchio materiale, non solo relativo a Tarabotto, ma anche a molti marittimi del borgo che, anche successivamente, si impegnarono per aiutare gli ebrei in fuga. Il comandante Tarabotto, dal 1932 al 1937 al comando sino alla pensione, a conoscenza di tutto (come gli altri comandanti dopo di lui), si adoperò per agevolarne il trasporto e il salvataggio. Come noto, non era particolarmente simpatico al regime di allora, che avrebbe preferito che a vincere il prestigioso Nastro Azzurro fosse anzi l’altro transatlantico, il Conte di Savoia, in quanto il comandante lericino era considerato ‘scorbutico’ e ‘non prono’ dai vari ministeri. Senza dimenticare che i marittimi lericini, frequentatori abituali di Stati Uniti e Inghilterra, erano ben consapevoli delle differenze tra le democrazie anglosassoni e l’Italia. In mare poi, chi è in difficoltà va aiutato, sempre”.

