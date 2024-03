“Bonus mensile da 350 euro solo per assumere un educatore, ma non bastano”: lo sfogo di una mamma di un bimbo con autismo

Savona. “Fino al 2023 avevamo un assegno da 350 euro mensili da spendere per il bambino, ora si possono usare solo per assumere una figura professionale tramite Caaf o cooperativa, ma non bastano questi soldi, ogni mese dovremmo aggiungercene 100-200. Grazie Regione che mi aiuti, ma dov’è l’aiuto? Prima potevo usarli direttamente per le necessità di mio figlio, dagli occhiali da vista al corso di nuoto, ora o ci aggiungo dei soldi di tasca mia o non li posso spendere. E’ assurdo”. A raccontarlo è Alessia (nome di fantasia), la mamma di un bimbo di 8 anni, affetto da autismo.

Tramite il Fondo regionale per la non autosufficienza la Regione (attraverso Filse) garantisce un aiuto economico (350 euro mensili) alle famiglie con persone non autosufficienti. Se fino al 2023 (compreso) la somma veniva erogata dopo l’avvio del Patto Assistenziale (firmato dal familiare che presta la cura e l’assistente sociale), senza richiesta di rendicontazione, e il suo utilizzo non era vincolato, dal 2024, invece, è utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di servizi di assistenza domiciliare.

