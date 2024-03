Una brutta notizia dall’infermeria dello Spezia. Giuseppe Di Serio, uscito anzitempo dalla partita di domenica pomeriggio contro il Bari, si è sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno dato come esito una lesione di medio grado del flessore della gamba sinistra. Un referto negativo, che porterà a circa quaranta giorni di stop per l’attaccante arrivato in gennaio, due gol nelle sue prime due partite con lo Spezia. D’Angelo perde così l’attaccante più prolifico dell’ultimo periodo nel momento più delicato della stagione e già a partire dalla partita di sabato contro il Sudtirol dovrà fare a meno del numero 20.

L’articolo Brutte notizie per Di Serio: c’è lesione al flessore, starà fuori oltre un mese proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com