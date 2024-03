Corso Cescot per diventare agenti immobiliare, svolta la prima lezione. Ma le iscrizioni sono ancora aperte

Si è svolta oggi la prima lezione del corso di preparazione all’esame per agenti di affari in mediazione – agenti immobiliari organizzato da Cescot La Spezia. Ma le iscrizioni sono ancora aperte.

Il corso è destinato a 25 disoccupati, inoccupati, occupati e chiunque intenda svolgere l’attività di mediazione per la conclusione di affari relativi a immobili e aziende. Per poter partecipare, al momento dell’iscrizione è necessario essere maggiorenni, aver conseguito un diploma di scuola superiore che permette l’iscrizione all’università oppure il titolo equipollente conseguito all’estero (cioè il titolo di studio di uguale valore a quello richiesto per il corso, come da dichiarazione di valore dell’autorità diplomatica italiana nello stato di provenienza).

Il corso ha una durata di 100 ore e un costo di 450 euro e al termine verrà rilasciato l’attestato di frequenza valido per sostenere l’esame (scritto e orale) tenuto dalla Camera di commercio di residenza. Le iscrizioni potranno essere effettuate presso la sede del corso o presso la sede legale del Cescot, in Via del Prione 45, alla Spezia, dal 1° al 29 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. Su richiesta, il modulo di iscrizione potrà essere inviato alla persona interessata tramite e-mail e restituito a Cescot con lo stesso mezzo, corredato di tutta la documentazione necessaria: fotocopia del documento di identità in corso di validità, codice fiscale, fotocopia del titolo di studio, marca da bollo da 16 euro (da apporre sul modulo di iscrizione).

