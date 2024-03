Forte temporale si abbatte su Genova, la grandine imbianca i quartieri del Levante

Genova. Un forte temporale ha investito Genova intorno alle 23.00 di lunedì, provocando un’intensa grandinata che ha imbiancato i quartieri del Levante cittadino. Da San Martino a Nervi i chicchi, associati a lampi e tuoni, hanno ricoperto tutte le superfici, dando l’impressione visiva di una nevicata.

Si è trattato di un cosiddetto temporale da stramazzo, un fenomeno innescato dall’ingresso di aria molto fredda in quota che scalza quella più calda e umida presente in pianura. I primi fenomeni si sono verificati infatti sui bacini padani, per poi sconfinare sui versanti marittimi.

