I comitati esultano: “Anac boccia il progetto Saliceti: non rispetta il contratto di gara. Occorre un nuovo bando”

“Abbiamo vinto una battaglia, non abbiamo vinto la guerra. Canteremo vittoria solo quando Iren, Provincia e Regione rinunceranno definitivamente al progetto Saliceti e quando il ministro Fitto revocherà i fondi Pnrr a un impianto che è fuori da ogni regola”. E’ questo il commento di Carlo Ruocco, segretario del “Comitato Sarzana, che botta!”, appena appresa la notizia della delibera con cui l’Anac, Autorità anticorruzione e di vigilanza sugli appalti, ha affermato che non esistono i presupposti di legge per la modifica del contratto di servizio, seguito alla gara europea del 2016, senza procedere a un nuovo bando di evidenza pubblica.

La decisione di Anac, che giunge a pochi giorni dal sopralluogo effettuato dai rappresentanti di Regione, Provincia e Iren nell’area destinata all’impianto, è stata comunicata dal presidente dell’Autority, Giuseppe Busia, alle istituzioni e ai cinque rappresentanti dei movimenti ambientalisti, Roberta Mosti (Comitato “Botta”), Demetrio Macheda (No Biodigestore Saliceti). Luca Cerretti (Italia Nostra), Rino Tortorelli (Cittadinanzattiva), Fabrizia Giannini (Acqua Bene Comune), che avevano denunciato le difformità del progetto Saliceti rispetto alla gara europea del 2016.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com