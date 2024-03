Inala sostanze chimiche tossiche durante i lavori in casa: ricoverato in ospedale

Un 40enne è stato ricoverato in ospedale dopo aver inalato delle sostanze chimiche tossiche mentre eseguiva alcuni lavori nella propria abitazione. I fatti risalgono a oggi pomeriggio quando l’uomo ha avvertito i primi malesseri e difficoltà a respirare. Non si è perso d’animo è salito in auto per correre in ospedale. Di fatto però respirava sempre più a fatica e durante il viaggio dalla sua abitazione, nella zona di Vezzano Ligure, in direzione La Spezia si è dovuto fermare. Il destino ha voluto che in prossimità dei Boschetti transitasse un’ambulanza della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure, di rientro da un altro servizio. Il 40enne ha cominciato a sbracciare per attirare l’attenzione dei militi che hanno raccolto le prime informazioni utili per soccorrerlo. Di lì a poco era già all’ospedale Sant’Andrea della Spezia dove gli hanno prestato ulteriori cure.

